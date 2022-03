Sécurisation à Mbour: 23 individus interpellés par la police au cours d'une opération

Dans le cadre de l'exercice de sa mission régalienne consistant à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, la police de Mbour intensifie la traque contre les délinquants et entre autres malfaiteurs. Ainsi, les éléments du commissaire Elhadji Baïty Sène ont effectué une descente inopinée dans les coins et recoins de cette ville à l'occasion d'une opération de sécurisation de grande envergure.



A l'issue de ce large ratissage mené dans la nuit du mardi au mercredi 09 mars 2022, les policiers du commissariat central de Mbour ont interpellé 23 individus dont 17 pour Vérification d'identité, 04 pour usage collectif de chanvre indien et 02 pour Ivresse Publique Manifeste selon une source de Seneweb.



Également, ces limiers engagés lors de cette mission de sécurisation de grande envergure, ont mis en fourrière 08 véhicules, immobilisé 13 motos et 01 calèche pour diverses infractions routières. A l'issue de cette opération, un montant de 75.000 francs Cfa en guise d'amendes forfaitaires a été versé dans les caisses du Trésor Public.