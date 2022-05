Sécurisation à Pikine : Le bilan chiffré d'une méga opération policière

Sur instruction de l'Autorité, la Police nationale intensifie les opérations de sécurisation de grande envergure en vue d'assurer la protection des personnes et de leurs biens. Ainsi, une traque sans répit contre les délinquants, les criminels, entre autres malfaiteurs est en train d'être menée par plusieurs unités.



C'est dans ce cadre que les éléments du commissariat de Pikine ont effectué un large ratisse dans la nuit du samedi au dimanche de 21h15 à 04h30.



Cette descente policière dans les coins et les recoins de Pikine, a permis aux hommes du commissaire Arona Bâ de récolter une belle moisson.



Selon des sources autorisées de Seneweb, appuyés par un renfort de la Sûreté Urbaine ( SU), les limiers de Pikine ont interpellé 72 individus pour diverses infractions dont 50 pour vérification d'identité (VI), 14 pour détention et usage de chanvre indien, 05 pour racolage, 01 pour détention illégale d'arme, entre autres.



L'opération de sécurisation de grande envergure a permis d'immobiliser un véhicule et une moto pour des infractions routières.