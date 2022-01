Sécurisation du scrutin: Plus de 200 Gmi déployés en renfort à Touba et Mbacké

Le ministre de l'Intérieur avait mis en garde les éventuels fauteurs de troubles lors des élections locales prévues dimanche 23 janvier prochain (demain). Antoine Félix Diome a assuré, jeudi dernier lors de sa visite à Touba, que le dispositif sécuritaire pour le bon déroulement du scrutin, est bien préparé.





En effet, le premier flic du Sénégal a joint l'acte à la parole. Et pour cause, plus de 200 éléments du Groupe mobile d'intervention (Gmi) sont déjà déployés en renfort dans les communes de Touba et Mbacké selon des sources de Seneweb.