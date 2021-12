Sécurisation mixte police-gendarmerie : 103 interpellés entre Touba et Mbacké

Sécurisation Mixte à Touba et Mbacké

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et le banditisme, la police et la gendarmerie combinent leurs forces pour ratisser large. A cet effet, une opération de sécurisation mixte a été menée dans la nuit du 30 décembre à Touba et à Mbacké.







Ainsi, les 8 patrouilles et les 12 check-points mis en branle ont permis l'interpellation de 103 individus dont 84 pour vérification d'identité, 5 pour vagabondage, 4 pour ivresse publique et manifeste, 3 pour détention et usage de produit cellulosique, 2 pour rixe sur la voie publique, 2 pour nécessité d'enquête, 1 pour vol, 1 pour recel et 1 pour détention et cession de 125 g de chanvre indien, d'après le bilan lu par Seneweb.





Concernant les infractions routières, les policiers et les gendarmes ont mis en fourrière 12 véhicules, immobilisé 5 voitures et saisi 199 pièces entre les deux localités surnommées.