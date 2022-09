Sécurisation pré-Magal : 1 179 individus interpellés et 13 gangs démantelés par la police

En perspective du grand Magal, les policiers de Touba, de Mbacké et la Brs de Diourbel n'ont pas chômé depuis le 1er août. Et pour cause ! Ces forces de défense et de sécurité ont interpellé 1 179 individus pour diverses infractions, démantelé 13 bandes, saisi plus de 11 kg de drogue, etc.



L'information a été livrée par le directeur de la Sécurité publique qui faisait face à la presse, comme vous l'informait Seneweb, à Touba, en présence du commissaire Diégane Sène, Chef de service du commissariat spécial de la ville sainte, du commissaire Salif Camara, Chef de service du commissariat urbain de Mbacké, du commissaire Mass Thiobane, Chef de service du commissariat de Ndamatou, entre autres.



"Dans le cadre de la sécurisation du grand Magal de Touba et conformément aux instructions du DGPN, la police nationale a déployé un dispositif à la hauteur de cet évènement religieux. Ce dispositif prend en compte les différentes étapes du grand Magal, à savoir avant, pendant et après le Magal", rassure le directeur de la Sécurité publique (DSP).



Avant le Magal, des opérations de sécurisation ont été effectuées du 1er août et se poursuivent, selon l'autorité policière.



C'est ainsi que le commissariat spécial de Touba, appuyé par le commissariat urbain de Mbacké, la brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Diourbel, a déroulé un planning de sécurisation des personnes et des biens ayant permis d'engranger les résultats ci-dessous. Il s'agit d'opération sectorielle et combinée avec la gendarmerie, d'après le DSP.