Sécurité en mer, aquaculture, relance de la pêche artisanale: Macky convoque un conseil présidentiel

Son silence face aux nombreuses difficultés que traversent les acteurs de la pêche, avait fini d’accentuer la crise dans ce secteur névralgique. Le président de la République, Macky Sall a décidé de driver lui-même les nouvelles orientations en vue de redynamiser le secteur. Ce sera au cours d’un conseil présidentiel consacré au secteur qu’il présidera lui-même en fin mai 2021, a-t-il annoncé en conseil des ministres ce mercredi.En attendant les mesures structurelles qui émaneront du prochain conseil présidentiel, il a insisté sur la nécessité de renforcer les « actions préventives de sécurité en mer » suite aux récents drames marins survenus à Thiaroye et à Djifer. Le chef de l’Etat qui s’incline devant la mémoire des pêcheurs disparus en mer, « rappelle au Ministre des Pêches et de l’Economie maritime, l’urgence de renforcer les actions de sensibilisation ».A cet égard, Macky Sall a indiqué « l’urgence (i) de consolider le programme de dotation des pêcheurs en gilets de sauvetage subventionnés, (ii) d’accélérer le renouvellement du parc de pirogues motorisés (subvention des moteurs hors bords) avec l’extension de l’acquisition des embarcations en fibres de verre et (iii) de vulgariser le programme de géolocalisation des pirogues ».Macky Sall qui a à coeur de faire de l’aquaculture, le sous-secteur prioritaire dans la promotion de l’emploi des jeunes, invite en outre, « le Ministre des pêches et de l’économie maritime à poursuivre le développement intensif » de ce sous-secteur, « moteur de croissance retenu dans la mise en œuvre du PSE ».S’agissant de la relance de la pêche artisanale qui sera discutée lors du prochain conseil présidentiel, il a demandé à Alioune Ndoye d’engager des concertations avec « toutes les parties prenantes ». Ceci, en perspective de la mise en œuvre, à partir de juin 2021, d’une stratégie nationale inclusive de relance durable de la pêche artisanale.