[Photos] Sécurité nationale : 74 bandes de trafiquants de drogues démantelés en 2021, le taux de criminalité en baisse de 52,97%... (Intérieur)

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a convié ses collaborateurs pour célébrer la nouvelle année qui s’annonce. Joignant l’utile à l’agréable, cette célébration fut l’occasion pour la structure étatique de faire son bilan et de revigorer ses troupes.



Comme chaque fin d’année, le ministère de l’Intérieur organise une cérémonie de présentation des vœux au cours de laquelle plusieurs de ses agents sont décorés. Cet évènement a eu lieu ce jeudi 23 décembre. Ce moment convivial est aussi le moment de divulguer le bilan des différents services rattachés à l’institution. Cette tâche est du ressort du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, Alioune Aidara Niang.



L’ancien gouverneur de la région de Saint-Louis a d’abord fait part des résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine. Une mission qui a été confiée au ministère de l’Intérieur par le Président de la République notamment avec la création du Comité Interministériel de Lutte contre l’Émigration clandestine (CILEC). La structure a interpellé 548 individus; 107 personnes ont été déférées après enquête. Autre mal qui gangrène le Sénégal, les inondations. Suite aux fortes pluies enregistrées cette année, le Chef de l’Etat Macky Sall a pris la décision de déclencher le plan national d’organisation des secours (Orsec).



Impliquée dans ce combat contre les inondations, la brigade de sapeurs-pompiers a mené des opérations de pompage et de secours aux personnes. Ainsi, 12 118 087 m3 d’eau ont été évacués. 977 habitations et 734 axes ruisselés ont été traités et libérés des eaux. Le bilan du ministère de l’Intérieur précise qu’aucun décès lié aux inondations n’a été enregistré. Dans ses missions quotidiennes, la brigade des sapeurs-pompiers a effectué 39 345 interventions répartis comme suit : 3300 incendies, 24 003 secours à victimes, 2622 assistances à personne, 9685 opérations diverses. Toujours selon ces chiffres, sur un total de 37 117 individus, ces interventions ont permis de porter secours à 35 020 victimes et 2097 personnes ont perdu la vie.



Le bilan de la police nationale a aussi été évoqué. Le secrétaire général a fait savoir que depuis le début de l’année, plus de 30 568 individus ont été gardés à vue dont 296 étrangers. Il renseigne par ailleurs que 8582 Sénégalais ont été transférés au parquet contre 204 étrangers.



Dans le cadre du trafic contre la drogue, 74 bandes de trafiquants ont été démantelées et 232 personnes ont été interpellées. Le bilan fait état d’une baisse du taux de criminalité de 52,98% et le taux d’élucidation des affaires criminelles est estimé à 99%. A ces chiffres s’ajoute le nombre de 3000 policiers volontaires adjoints formés dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes. Antoine Félix Diome a saisi l'occasion pour féliciter tous les corps de métier impliqués dans ces résultats jugés « excellents », tout en les exhortant à garder le cap dans le futur. « Cependant, je suis convaincu que nous parviendrons toujours à surmonter les obstacles avec l’engagement nécessaire et l’abnégation qui sied », souhaite le ministre de l’Intérieur.