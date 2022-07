Sécurité : pourquoi un commissariat à Linguère

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, a inauguré jeudi dernier le commissariat de Linguère. D’un coût de 250 millions de francs CFA, l’infrastructure est composée d’un bâtiment administratif, d’un logement de fonction et est équipée d’un système de vidéo-surveillance ainsi que d’un dispositif de sécurité-incendie.



Elle vient à son heure pour le ministre et pour le maire de la localité, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier était présent à la cérémonie aux côtés, notamment, du directeur général de la police nationale, Seydou Bocar Yague.



«Le département de Linguère reste marqué par une typologie de délinquance qui requiert des réponses appropriées, d’où la construction et la mise en service de ce commissariat, a justifié Antoine Diome dans les colonnes du journal Libération. Au-delà d’être un carrefour stratégique en desservant Touba, Dahra, Louga et Matam, Linguère constitue un centre agro-sylvopastoral au cœur du Djolof.»



Aly Ngouille Ndiaye a appuyé les propos de son successeur au ministère de l’Intérieur. «Le commissariat assurera à coup sûr une bonne sécurité du département dont les activités principales sont l’agriculture et l’élevage. La présence des forces de police, avec un bon effectif, permettra de lutter contre la délinquance», espère le maire de Linguère, toujours dans Libération.