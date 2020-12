Sédhiou : 36 millions pour l’autonomisation des femmes et des jeunes de Marsassoum

Pour booster le développement socio-économique local, la commune de Marsassoum, dans le département de Sédhiou, a dégainé une enveloppe de 36 millions pour l’autonomisation des femmes et des jeunes de la localité. La commune de Marsassoum a participé à hauteur de 16 millions et celle d’Anderlecht à hauteur de 20 millions.Il s’agit, selon le maire Séni Mandiang, d’accompagner, par des financements et des formations, tous les corps de métier (mareyeurs, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, commerçants et ouvriers de tous ordres) dans la mise en place de petites et moyennes entreprises (Pme) et d’autres activités génératrices de revenus.Ce fonds communal vient de la mise en œuvre du programme de coopération intercommunale (Pcic) entre Marsassoum et Anderlecht en Belgique. Les deux communes partenaires se sont retrouvées hier Dimanche au centre socioculturel de Marsassoum en présence du chef du service départemental du développement rural, pour mettre en place l’assemblée générale constitutive de de la coopérative ‘’Le Marsa Scoop-Ca’’.La structure, composée de coopérateurs Belges et Sénégalais, est dirigée par la plateforme des femmes et les autres corps de métiers. Elle va assurer le fonctionnement et la gestion du restaurant-buvette "Le Marsa’’ mis en place comme première petite et moyenne entreprise.