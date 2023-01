Sédhiou - Accès universel à l'électricité : Tanaff étrenne son nouveau poste

Nouveau Poste électrique de Tanaff

La baisse de tension, les coupures intempestives d'électricité à longueur de journée vont devenir de vieux souvenirs dans la région de Sédhiou et dans la sous-région. En effet, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) vient de mettre en service le poste de transformation électrique de 225/33Kv de Tanaff, localité située dans le département de Goudomp (région de Sédhiou). L'infrastructure, d'un coup de 5 milliards, permettra d'améliorer la qualité des services de la Senelec en ce qu'elle réduit sensiblement les distances du transport de l'électricité.





Auparavant, le poste était alimenté à partir de Kolda ou de Ziguinchor, régions situées à plus de 60 km. Ce qui, selon Ibrahima Diarra Diouf de la Senelec causait beaucoup de pertes. Mais, dit-il, aujourd'hui que la Senelec est plus proche de ses clients, ces soucis sont évacués. Mieux, poursuit-il, le poste de Tanaff va jouer un rôle de redondance puisqu'il peut supplanter les départs de Kolda et de Ziguinchor en cas de désagréments.