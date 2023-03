Sédhiou : Des femmes paysannes à l'école de l'entrepreneuriat

L'Association des élèves et étudiants de Bacoum, quartier situé à la périphérie nord de la commune de Sédhiou, vole au secours de leurs mamans paysannes. Soucieux de leurs difficultés d'accès à la terre, au financement et à la bonne information, ils ont organisé ce dimanche une journée d'informations autour du thème ‘’Quel est le dynamisme des jeunes et des femmes autour de l'entrepreneuriat ?’’.

Pour Mamadou Moustapha Traoré, le président de l'association, les femmes de Bacoum sont laissées à elles-mêmes. Elles n'ont pas la bonne information en temps réel et ne disposent que de deux vallées rizicoles morcelées en petites parcelles. ‘’Pour leur permettre de s'ouvrir à l'entrepreneuriat, nous avons invité les structures étatiques et les caisses de la région pour leur permettre de connaître les canaux d'accès aux financements, à la terre, aux intrants agricoles et à la bonne information.





Ainsi, elles pourront développer des petites et moyennes entreprises et réussir leur autonomisation’’, a dit le président Mamadou Moustapha Traoré.

Fatoumata Seydi de dire qu'en tant que jeune fille native de Bacoum, elle se fait le devoir d'œuvrer pour alléger le travail des femmes rurales de Bacoum dont elle a vu beaucoup souffrir dans les rizières pour peu de choses. Aussi, milite-t-elle dans cette association pour s'investir dans la recherche de solutions aux innombrables problèmes des femmes qui usent encore la paume de leurs mains avec le matériel rudimentaire dans les activités de maraîchage, de repiquage, de binage et de récolte.