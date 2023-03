Sedhiou : L'impact des cantines scolaires dans l'amélioration des enseignements-apprentissages

"L'alimentation scolaire est un intrant de qualité dans l'amélioration des résultats scolaires", a déclaré, ce vendredi, El Hadj Babacar Mbengue, point focal des cantines scolaires à l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Sedhiou. Avec 48 écoles élémentaires et neuf écoles du secteur de la petite enfance enrôlées, soit 57 établissements dotés de cantine scolaire, l'inspecteur Mbengue parle d'un réel dynamisme et d'un regain d'intérêt dans la communauté éducative.







C'était à l'occasion de la réception d'une importance quantité de vivres offerts par l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal à l'école élémentaire Alcaly Bakary Djitté de la commune de Diendé.





En effet, dans le cadre du projet Conterpart International Janngo Sukaabe, le peuple américain veut assister plus de 80 mille enfants les cinq prochaines années, pour leur permettre d'avoir une alimentation saine et équilibrée en vue de booster les résultats scolaires.





La directrice de l'école bénéficiaire, Marie Sané, s'est d'abord félicitée du choix de son école avant d'expliquer comment la cantine a changé la vie des 457 potaches de l'établissement. "La cantine a permis la socialisation des apprenants, le nivellement social, l'instauration d'une culture de partage, de paix et de tolérance. Au plan pédagogique, la cantine a réglé définitivement le problème des absences, des abandons et de la déperdition scolaires, et a facilité l'atteinte du quantum horaire", a dit la directrice.





Pour l'ambassadeur américain, ce programme d'alimentation scolaire dénommé "Sukaabe Janngo" va investir 620 millions F CFA dans l'économie rurale, avec l'achat de légumes et de condiments pour l'amélioration des menus quotidiens.





C'est dans ce sens que les membres des comités de gestion (CGE) des établissements cibles ont été formés dans la gestion des cantines, les femmes mères d'élèves formées aux techniques culinaires, des puits forés pour un accès facile à l'eau potable et des magasins de stockage construits pour sécuriser les produits alimentaires.





Ce cocktail de mesures prises de façon participative et inclusive a fait croire à la communauté éducative à un avenir radieux pour leurs enfants jadis exposés à la déperdition et à l'abandon scolaires.