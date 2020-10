Sédhiou : Le calvaire des mécaniciens automobiles

« Pour une panne qui devrait nous prendre un jour ou moins de réparation, nous y consacrons 10 à 15 jours faute de pièces détachées. Il n'y a aucun magasin de vente de pièces pour automobiles à Sédhiou », se désole Assane Yatma Khole. Le mécanicien garagiste d'expliquer que même pour des pièces de suspension les plus élémentaires, il faut se rendre à Kolda qui n'en a pas toujours. Les destinations les plus sûres, dit-il, sont Ziguinchor et Dakar et cela peut prendre des jours puisque nous comptons sur les horaires des bus.





Et de poursuivre: « Il arrive que la pièce commandée et achetée diffère de celle qui est attendue. Il faut la retourner de nouveau et cela retarde le travail et fâche le client ». Une telle situation pousse bon nombre d'automobilistes à convoyer leur véhicule à Dakar sous prétexte qu' à Sédhiou on ne sait rien faire.