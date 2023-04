SEDHIOU : Les aviculteurs se barricadent contre la grippe aviaire

Des éleveurs de poulets de chair de la région de Sedhiou, informés de l'existence de la grippe aviaire dans certaines localités du pays, multiplient les précautions de défense. Ababacar Coly, aviculteur à Marsassoum, a mis l'accent sur les mesures d'hygiène, nettoyant et désinfectant les mangeoires et les abreuvoirs toutes les 24 heures.







Au plan sanitaire, il administre les différents vaccins recommandés et sécurise le poulailler avec des toiles pour freiner le vent, principal conducteur du virus de la grippe aviaire.





Principal fournisseur de la commune de Marsassoum et des villages environnants, Ababacar Coly sollicite le soutien de l'État pour atténuer les prix des aliments. "À 27 500 F le sac de démarrage, sans compter le transport entre Ziguinchor et Marsassoum, les éleveurs que nous sommes peinons à vivre de notre activité. S'il faut y ajouter les frais des mesures d'hygiène et sanitaires contre la grippe aviaire, il nous sera difficile, voire impossible, de continuer à exercer le travail d'élevage de poulets" se désole-t-il.





À ces difficultés, s'ajoutent les problèmes d'écoulement en dehors des jours de fête. "Si les poulets arrivent à terme sans être vendus, chaque jour constitue une grosse perte", a expliqué Ababacar Coly qui justifie ainsi la vente de l'unité entre 3 500 et 4 000 F CFA.