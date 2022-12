Sédhiou : Un forum communautaire pour vaincre l'insécurité alimentaire

Avec un taux d'insécurité alimentaire de 58%, la famine menace la région de Sédhiou. Conscientes de l'ampleur de la menace, les populations de la commune de Dianah Malary, dans le département de Sédhiou, sous l'égide du réseau africain pour le développement intégré, se sont retrouvées en forum communautaire ce mardi. L'objectif, à en croire Fodé Diba, le coordonnateur de cette structure, est de déceler avec les populations les goulots qui étranglent la sécurité alimentaire.



Les participants ont saisi l'occasion pour expliquer que la divagation des animaux, la mauvaise qualité des semences et le manque de formation des agriculteurs constituent les véritables obstacles à la production agricole gage de la sécurité alimentaire.



Pour manger sain, suffisant et varié comme le veut le Radi, les populations de la commune de Dianah Malary demandent un accompagnement dans la formation des jeunes et des femmes aux métiers de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage afin d'asseoir une économie locale et territoriale solide.



C'est à ce prix seulement que les productions agricoles pourront améliorer les pratiques alimentaires et culinaires et permettre de rompre avec le paradoxe de mourir de faim sur des terres fertiles et sous un ciel pluvieux.