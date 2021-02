Sédhiou : Plaidoyer pour de meilleures conditions de travail et d’étude des enfants

La région de Sédhiou est devenue un réceptacle d’enfants déshérités à cause des pays frontaliers comme la Gambie, la Guinée Bissau et la Guinée Conakry pourvoyeurs de talibés. Pour leur insertion sociale et dans les daaras, l’association de développement dénommée le Gabou, dans ses différents plaidoyers de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes mais aussi dans le cadre de la promotion de la santé de la reproduction des adolescents et du leadership féminin, a bénéficié d’un financement auprès de son partenaire Osiwa. L’objectif est d’accompagner cette cible jusque dans les daaras pour l’améliorer de leurs conditions de travail et d’études.C’est ainsi que les membres de cette association ont effectué ce mardi une tournée départementale dans les foyers religieux d’Umoulkoura, à l’est de Ndiama Pakao, de Taiba non loin de Marsassoum et à Dembaya dans la commune de Sédhiou. Ils ont distribué des kits alimentaires et d’hygiène à ses chefs religieux pour les accompagner en cette période de récession économique due à la pandémie de la COVID 19. « Si dans ce contexte, l’association de développement, le Gabou, et son partenaire OSIWA décident de nous apporter cet accompagnement composé de kits alimentaires et de produits d’hygiène, nous ne pouvons que nous en féliciter » s’est réjoui Elhadj Sydia Dramé, président des oulémas mandingues du Sénégal et khalife de Ndiama Pakao.Son homologue de Taiba, Elhadj Moustapha Sylla, connu pour la virulence de ses prêches, recevant cet appui, dira qu’ « avec cette action, vous êtes en train de rétablir une injustice. Nos dirigeants ne pensent qu’à accompagner les écoles héritées du système colonial en oubliant nos daaras. Or, contrairement aux écoles modernes où les délinquants sont renvoyés, où les personnes âgées aussi sont exclues, ici, dans nos daaras, il n’y a pas déperdition scolaire ».Et de remercier Moussa Dramé, le président de l’association Le Gabou, pour "sa vision et pour ce don de soi qui, dit-il, ne surprend guère puisqu’il est communicateur avéré, grand journaliste et fils de maître coranique, informé et préoccupé de la situation des daaras". Des prières ont été formulées pour Osiwa pour son soutien à l’égard des communautés de la région à travers cette association