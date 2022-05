SEN’EAU / Usine des eaux du Point B : Entre innovations et défis à relever…

Dans le cadre d’une visite guidée dans les locaux de l’usine des eaux du Point B de Sen’Eau, Sylvain Bedry, directeur de production a expliqué le mode de fonctionnement de ladite usine non sans relever des manquements à combler pour une meilleure production et distribution de l’eau. Selon lui, l’usine de Dakar permet d’alimenter 8O% de la population. « C’est l’usine stratégique de Dakar. Elle reçoit les eaux des usines du nord et ces eaux sont acheminées jusqu’à Thiès, et suivent les ALG jusqu’à Dakar. L’usine a fait l'objet d’une rénovation depuis deux ans. L’idée est de sécuriser et de pouvoir intervenir sans avoir de manque d’eau pendant les opérations. Ces opérations consistent à renouveler l’ensemble des vannes de gros diamètre, à pouvoir isoler les isoloirs pour les nettoyer », a-t-il affirmé.





En effet, le chlore gazeux très toxique a été éliminé et remplacé par de la javel fabriquée avec du sel sénégalais et de l’électricité. « On a aussi développé un Centre-Visio qui est situé au sein de l’ancienne station de pompage qui récupère toutes les informations et va piloter l’ensemble des interventions des opérateurs de l’exploitation et de la maintenance. Il y a un gros impact sur le pompage de la station Mamelles mais sur lequel on a aussi gagné des volumes d’eau. Aujourd’hui les populations des HLM sont alimentées normalement. Les Mamelles ont beaucoup plus de débit alimentaire ».





Dans la même dynamique, le Directeur de production explique que quand il y a des fuites, cela n’entraîne pas forcément des coupures.