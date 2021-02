Sénégal : L'âge de la retraite désormais fixé à 75 ans chez les notaires

Désormais, au Sénégal, on ne peut plus être notaire à vie. L’âge de retraite a été ramené par décret à 75 ans avec une possibilité de prorogation de 3 ans, soit 78 ans.L'information est donnée par le président de la Chambre des notaires du Sénégal (CDNS), Me Alioune Kâ, au quotidien national Le Soleil.