Sénégal : Le taux de croissance a été de 4,4% en 2019

Loin des 6% du Pib annoncés par les autorités du pays, le taux de croissance réel au Sénégal a été 4,4% en 2019. Les chiffres sont fournis par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), citée par le journal Lejecos.L’Ansd est en fait la structure étatique qui donne les chiffres réels de l’économie du pays. Les chiffres définitifs pour chaque année sont publiés un an après, sur la base non pas de projections, comme au ministère des Finances, mais plutôt de chiffres réels.Ce chiffre de l’Ansd contredit également la Banque mondiale qui, sur son site, indique que le Sénégal a connu une croissance réelle de 5,3% de son Pib.Cette baisse s’explique, selon l’Ansd, par le ralentissement de l’activité dans tous les secteurs, particulièrement les secteurs primaires et secondaires.