Sénégal : Les chiffres du chômage en milieu urbain et rural

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié un rapport titré ‘’Enquête nationale sur l’emploi des jeunes au Sénégal, quatrième trimestre 2020. Dans ledit rapport, l’ANSD a fait l'état des lieux sur le niveau de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus représentant ainsi un taux de 16, 7% pour le compte du quatrième trimestre de l’année 2020, renseigne le rapport.





La même source révèle que le taux de chômage est plus élevé en milieu rural qu’en zone urbaine avec 17,1 % contre 16, 3 %. Ceci touche davantage la gent féminine (26, 3%) que les hommes (9,3%). Sur le rapport, il a été notifié que plus de la moitié de la population (57,9%) en âge de travailler (âgée de 15 ans ou plus) a participé au marché du travail au cours du quatrième trimestre 2020, soit un taux de 57, 9%. Ceci varie selon la résidence et le sexe.





A noter que le taux d’emploi est plus élevé dans la zone urbaine qu’en milieu rural avec 47,7% contre 37,9%, rapporte le quotidien « Alerte ».





S’agissant des salariés, plus du tiers de la population en emploi sont estimés à 39,3 %. Et sur ce niveau, ce sont les hommes qui l’emportent. Ils sont plus présents en milieu urbain (49, 2%) contre (24, 1%) en zone rurale.