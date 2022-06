Sénégal : "Seules 3% des entreprises sont formelles,, soit 12 000 sur 408 000"

L'information, donnée par le Directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme), M. Idrissa Diabira, fait plus que froid dans le dos.



D’après lui, "le Sénégal a un défi de taille auquel il est plus qu'rgent de s'attaquer, surtout dans un contexte de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)".



Selon M. Diabira, dont les propos sont rapportés par le quotidien national Le Soleil,"seules 3% des entreprises sont formelles au Sénégal, suivant le Système de comptabilité ouest-africain (Syscoa), soit 12 000 sur un total de 408 000".



Le Directeur général de l'Adepme, Idrissa Diabira, s'exprimait lors des "Vendredis de Supdeco" autour du thème : "Défis des Pme africaines exportatrices : quelles stratégies adopter pour conquérir les marchés internationaux ?".