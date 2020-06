Senelec-Akilee : De nouvelles révélations !

Chaque jour avec son lot de révélations dans l’affaire Senelec-Akilee. En effet, selon une source bien au fait de l’affaire qui s’est confiée à Les Échos, les membres du Conseil d’administration de la Senelec étaient dans l’ignorance totale du contrat.







«Depuis quelque temps, des contrevérités sont débitées sur la responsabilité du Conseil d’administration dans l’approbation du contrat liant Senelec à Akilee», soutient d’emblée l’interlocuteur du journal. Qui poursuit : «Aucun membre du Conseil d’administration ne peut dire qu’il avait vu ou lu le contrat». Un autre membre du Conseil d’administration d’embrayer : «Lors de ce fameux Conseil d’administration du 27 décembre 2018, l’ancien Directeur général Makhtar Cissé avait juste exposé la note de conception du projet qui a été approuvée. Mais, jamais, lors de ce fameux Conseil du 27 décembre, à aucun moment Makhtar Cissé n’a présenté le contrat au Conseil d’administration». Pour prouver ce qu’il avance, la source de Les Échos révèle : «Ce n’est que lors de la dernière réunion du Conseil d’administration tenue le 27 mai dernier, que les membres du Conseil d’administration ont reçu le contrat proprement dit».





Système intelligent avec 12 000 compteurs en marche





Une polémique qui met dans tous ses états ce haut cadre de Senelec. Ingénieur ayant préféré garder l’anonymat, il souligne que, contrairement à ce qui se dit, le système de compteurs intelligents n’est nullement une nouveauté ou une innovation apportée par Akilee. Et d’asséner : «Senelec travaille avec ce système intelligent depuis 2018. Elle a implanté au Sénégal 12 000 compteurs intelligents pour ses clients industriels. C’est le même système qui est utilisé, en Italie, dans 30 000 ménages. C’est surréaliste quand j’entends dire que c’est Akilee qui a introduit ces systèmes intelligents. C’est totalement inexact. C’est un projet Senelec. C’est avec ce système qu’on travaille avec nos clients industriels. En tant que journalistes, vous pouvez faire vos investigations. Allez dans les grandes entreprises et vous verrez. Le projet a été élaboré de bout en bout par des ingénieurs de Senelec. C’est écœurant de vouloir prendre les cadres de Senelec comme des moins que rien et Akilee comme de grands connaisseurs. L’électricité est notre business. Nous ne connaissons que ça. Nous n’envions personne dans ce domaine et nous ne courbons l’échine devant personne. Le Sénégal a des ressources humaines de qualité, enviées partout dans le continent dans le domaine de l’électricité. Qu’on n’arrête de nous présenter comme des nullards. Je suis choqué».





«La Banque mondiale et l’Afd ont voulu financer Senelec…»





Un autre Cadre de l’administration, une autre source de Les Échos d’y aller de son laïus : «C’est vrai que nous avons actuellement dans le circuit 12 000 clients à qui nous avons installé des compteurs intelligents totalement développés, posés et suivis par les ingénieurs de Senelec. Et ça fonctionne depuis 2018. Curieusement, c’était sous l’ancienne drection, mais on ne sait pas pourquoi on a voulu tout raser pour contracter avec Akilee. Pire, la Banque mondiale et l’Agence française de développement (Afd) ont voulu financer Senelec pour l’extension de ces compteurs intelligents, mais la direction avait refusé ce financement. À la place, on a contracté avec Akilee. Je ne comprends pas comment on peut renoncer à un financement pour que Senelec étende ses propres compteurs intelligents à 300 000 ménages et aller contracter avec une startup sur une durée de 10 ans pour un montant aussi astronomique».