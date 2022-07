[Gré-à-Gré] Senelec, dge, cstp, fonroche, carrefour médical, ministères de la santé et de l'urbanisme... au cœur de marchés estimés à plus de 427 milliards

Pour 731 marchés passés durant le premier trimestre de 2022, dont la valeur totale est de 427 543 207 968 francs Cfa selon la Direction centrale des marchés publics (Dcmp), les marchés de gré-à-gré ont foisonné. Le quotidien Les Échos en fait, dans sa livraison du jour, un listing.



S’agissant de la répartition des marchés immatriculés par mode de passation, les appels d’offres ouverts s’élèvent à 177.535.570.902 francs Cfa(soit 42% des marchés), les appels d’offres restreints 2.469.065.214 francs(soit 1% des marchés), les ententes directes 225.693.909.918 francs(soit 53% des marchés), les offres spontanées négociées 85.507.516.783 francs(soit 20% des marchés), les avis à manifestation d’intérêt 4.159.289.442 francs(soit 1%), les avenants 12.728.373.867 francs représentent 3% des marchés et les Drp ouvertes 4.956.998.625 francs représentent 1% des marchés.



Concernant la répartition des marchés immatriculés par type de marché, les marchés de fournitures s’élèvent à 163.697.093.773 francs; les travaux 247.152.545.930 francs; les prestations intellectuelles 7.224.398.705 francs et les services courants 9.469.169.560 francs Cfa.



Même l’Armp est dans les Drp…



Par exemple, la Direction générale des Douanes a attribué le marché de Formation et certification des agents qui sont des prestations intellectuelles à Nedge Systems Sas pour un montant 29.948.800 francs Cfa. Pour les Travaux d’aménagement accès piétons, parking et de la construction d'une bâche à eau enterrée et dispositif de raccordement au réseau d'eau potable à l'Irmap, l’Armp a passé une Drp ouverte à Thiaroye Construction pour un montant de 64.283.521 francs Cfa.



Cstp gagne plus de 1 milliard 840 millions à Sandiara



Pour les Travaux de réalisation d'un système semi-collectif à Gandiaye, l’Onas/Peamir a passé un appel d’offres ouvert remporté par Sinohydro Corporation Limited pour 2.013.487.583 francs Cfa.



Les travaux de construction du lycée technique professionnel de Sandiara initiés par l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics (Acbef) ont été attribués par entente directe à la Compagnie Sénégalaise des Travaux Publics (Cstp) Sa pour 1.840.899.902 francs Cfa.



Les Travaux de fourniture et pose d'un groupe électrogène de 1000 Kva à Ngnith et trois groupes électropompes à l'usine de Keur Momar Sarr en deux lots : lot 1 lancé par la Société Nationale des Eaux du Sénégal (Sones) a été attribué par appel d’offres ouvert à Saudequip Cat pour 598.618.814 francs Cfa. Le lot 2 des Travaux de fourniture et pose d'un groupe électrogène de 1000 Kva à Ngnith et trois groupes électropompes à l'usine de Keur Momar Sarr en deux lots attribués à la Société Africaine d'Hydraulique et d'Electricité (Sahe) par appels d’offre ouvert pour un montant de 654.279.320 francs Cfa.



La Dge et les élections territoriales



La Direction générale des élections a passé plusieurs marchés par entente directe relatifs à l’organisation des élections locales dont le premier concerne l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture de documents électoraux d’un montant de 242.216.250 francs Cfa attribué à la Générale d’imprimerie.



Le second marché concerne l’acquisition de fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Impression et conditionnement du fichier électoral d’un montant de 185.640.000 francs Cfa attribué à Paper Industry.



Le troisième marché est relatif à l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture d'enveloppes de transmission d’un montant de 70 millions francs attribué à Paper Industry. Un autre marché porte sur l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture d'enveloppes de vote de 36 millions francs Cfa attribué aussi à Paper Industry.



Ledit ministère, à travers la Direction générale des élections (Dge), a aussi passé un autre marché de gré-à-gré d’un montant de 413.376.600 francs Cfa à Carbone Quatorze pour l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture de bulletins de vote.



Toujours par entente directe, la Dge, pour l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture de bulletins de vote a passé un marché de 454.142.598 francs Cfa à Cempa ; et un autre marché pour fourniture de bulletins de vote d’un montant 594.880.000 francs à l’Imprimerie Papeterie et Services (Ips) Sarl.



En plus de l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture de bulletins de vote pour un montant de 215.547.800 francs attribué à la Société Sénégalaise d'Equipement (Sse).



Toujours dans le cadre de l’acquisition des fournitures et services nécessaires pour l'organisation matérielle des élections territoriales du 23 janvier 2022 : Fourniture de bulletins de vote, un autre marché de 333.585.200 francs a été attribué à l’Imprimerie du Centre par la Dge.



La Cena (également) s’y met



De son côté, la Commission électorale nationale autonome (Cena) a aussi passé un marché de gré-à-gré d’un montant 288 146 442 francs avec le Gie Genef pour l’acquisition de matériel électoral.



La Senelec file 211 milliards à la Sar



Pour la Fourniture de combustible (gasoil, fuel oil Hts, fuel oil Bts 2%), la Senelec a passé par entente directe ce juteux marché de 211.961.842.850 francs Cfa à la Société Africaine de Raffinage (Sar), soit près de la moitié du montant des marchés passés par entente directe durant le premier trimestre de 2022.



Un autre marché par entente directe portant sur le recrutement d'un consultant pour une étude supplémentaire sur les espèces en danger critique d'extinction - Pan Troglodytes verrus - Chimpanzés d'Afrique de l'Ouest - West African Chimpanzee a été attribué à Biotope International Sas pour 11.834 Euro.



Pour l’acquisition supplémentaire d'accessoires - câble de branchement réseau Mt souterrain, aérien, industriels sur lots 1,2 et 3, la Senelec a aussi procédé par entente directe en attribuant le marché de 2.402.490.000 francs à la société Les Câbleries du Sénégal. En plus de l’acquisition supplémentaire d'accessoires de réseaux aériens et souterrains Hta sur lots 5 et 6 d’un coût de 395.153.220 francs à Sirmel.



Fonroche empoche 79 milliards



Pour le marché de fourniture et l'installation de 65 000 lampadaires solaires standards à travers le Sénégal, fourniture et installation de 1000 lampadaires solaires spécifiques pour l'éclairage de la Vdn3, fourniture et installation de 25000 protection de mâts, fourniture et installation de 1000 lampadaires standards de rechange des lampadaires heurtés, maintenance pendant 6 ans et supervision à distance des lampadaires par entente directe entre l’Agence nationale pour les Energies renouvelables (Aner) et Sas Fonroche Lighting pour un montant de 79.830.819.644 francs.



Le ministère de la Santé biberonne Carrefour Médical



Le ministère de la Santé et l’Action sociale a aussi fait dans le gré-à-gré avec l’attribution du marché Maintenance All Inclusive (préventive, curative, fourniture des pièces de rechange et main d'œuvre) des générateurs d'oxygène installés dans les hôpitaux d’un montant de 1 889 000 000 francs à Carrefour Médical.



Ledit ministère a aussi passé par entente directe un marché de 3 499 635 397 francs à Carrefour Médical.



Le ministère de l'Urbanisme cité



Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a filé, pour les Travaux de viabilisation d'un site de 100 logements à Kaolack, un gré-à-gré de 542 016 775 francs à la Société d'Entreprise de Bâtiment de Travaux publics et d'Assainissement (Sebtpa).



Les études techniques détaillées complètes des travaux du bassin versant de Mbao qui sont des prestations intellectuelles ont été aussi attribuées par entente directe entre l’Agence de Développement Municipal (Adm) et le Groupement Cabinet Merlin/Cabinet Merlin Afrique de l'Ouest pour un montant de 1 095 109 605 francs.



La maintenance de la centrale d'oxygène de marque Mil’s a été passée par entente directe entre l’Hôpital Principal de Dakar et Carrefour Médical pour un montant de 85 millions de FCfa.