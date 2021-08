Série d’accidents mortels sur les routes: Le coup de gueule du Colonel Moumar Guèye

Série d'accident au Sénégal

Ecrivain et ambassadeur de la Paix, le Colonel Moumar Guèye s’est prononcé sur les séries d’accidents mortels survenus sur les routes sénégalaises. Dans une contribution intitulée « Qui donc arrêtera l’hécatombe sur les routes du Sénégal ? », il accuse transporteurs, passagers et autres acteurs du transport.

D’emblée, le Colonel Moumar Guèye fait constater qu’au Sénégal, « le parc automobile destiné au transport en commun est majoritairement constitué de véhicules d’une médiocrité et d’une inaptitude technique terrifiante », dénonçant ce qu’il considère comme les « bus de la mort » qui tuent tout et détruisent tout sur toutes les routes de notre pays.





« Il s’agit de ces vieux tacots qui, contrairement aux bus « Pullman » sûrs, beaux et confortables que les professionnels du transport touristique offrent aux usagers, sont de véritables tombeaux roulants », a-t-il écrit. Pire, ajoute le Grand-Croix de l’Ordre du Mérite, « ces conducteurs ne respectent presque jamais le Code de la route. En plus, ils ne sont pas physiquement préparés et mentalement prêts pour prendre en charge et en toute responsabilité, la sécurité de dizaines de vies en voyage sur les routes du Sénégal ».

Selon toujours l’Ingénieur des Eaux et Forêts, très souvent, ces poids lourds sont conduits par des gamins écervelés, inconscients et incompétents. « Ils pensent souvent qu’une cigarette, un verre de café, de thé ou autre breuvage supposé tonifiant peut les aider à vaincre le sommeil et la fatigue. C’est ainsi qu’au volant de leurs guimbardes ils affrontent sans science ni conscience les dangereuses contraintes qui sillonnent les voyages. Ces jalons de la mort sont : la distance, les pièges de la route, la fatigue, la chaleur, le sommeil, l’obscurité, les orages, les animaux errants, les arbres déracinés, les vents violents et les flaques d’eau qui attendent au tournant les conducteurs imprudents, imprévoyants et téméraires qui jouent avec la vie des personnes qu’ils croisent ou transportent à bord », a-t-il déploré.





Tous responsables





Qui donc arrêtera l’hécatombe sur les routes du Sénégal ? A en croire l’écrivain, ce sont d’abord les passagers eux-mêmes qui, très souvent, se laissent faire et traiter comme du bétail sans réagir, sans protester, sans s’opposer. « Ils se contentent naïvement de dire « Yalla baax na » (Dieu est grand). Ainsi, la plupart d’entre eux finissent leur voyage au cimetière par la faute d’une bande de malfaiteurs (transporteurs, conducteurs, « koxeurs » et apprentis) uniquement guidés par l’appât du gain facile », a-t-il dit.

Il accuse également les propriétaires de ces véhicules dangereux qui sèment le deuil et la désolation dans les familles et partout où ils passent. « Ce sont ces patrons qui installent au volant de ces engins de la mort, des bambins incompétents, indisciplinés et inconscients. Ils peuvent arrêter le massacre s’ils le veulent ou s’ils y sont contraints par la force de la loi et de la répression ».