Série " Thiey Adji Sarr " : Les comédiens Sanekh, Aziz Niane & Cie convoqués par le Cnra

A travers un communiqué rendu public ce vendredi, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a informé avoir convoqué Aziz Niane, le producteur de la série télévisée ’’Thiey Adji Sarr’’ devenu ’’Baline Coumba’’, les acteurs Sanekh et autres.Les services de Babacar Diagne informent que « le producteur en question et ses collaborateurs seront reçus au siège de l’institution, à l’immeuble Tamaro, pour une séance d’explications, en présence du Directeur de la cinématographie et du président de l’Arcots (Mouhamadou Bitèye, ndlr) ».« La série dont la chaîne Walfadjri TV dispose des droits de diffusion est arrivée dans un contexte marqué par un dossier actuellement pendant », a rappelé le régulateur de l'audiovisuel, qui indique qu’au-delà du producteur, des comédiens du groupe Soleil Levant y seront également mais « à titre personnel et non représentants de la troupe ».Pour rappel, à la suite de la diffusion de la bande-annonce de la série, Me El Hadji Diouf, avocat de la jeune masseuse Adji Sarr, qui accuse l’opposant politique Ousmane Sonko de viols répétés et menaces de mort, avait agité une plainte contre la troupe.