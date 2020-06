Serigne Babacar Sy Mansour à Mimi Touré : «Lorsque nous étions des enfants, nous venions jouer...»

Le défilé des autorités se poursuit au domicile du khalife général des tidianes Serigne Babacar Sy Mansour. Cette fois-ci, c’était au tour de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) Mimi Touré de présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu du porte-parole des tidianes Serigne Pape Malick Sy.





«Votre famille fait partie des grandes familles du Sénégal les plus prestigieuses et les plus respectées», a lancé le khalife général des tidianes à l’endroit de la présidente du Cese.





Il explique également que «lorsque nous étions des enfants, nous venions jouer dans la cour de votre grand-père. Nous fréquentions votre grande maison familiale de manière assidue. Vous êtes des nôtres».





«Je suis donc votre père et je suis fier d'être votre père. Vous êtes une personne correcte, pleine de civilités, engagée et déterminée, quand il le faut, dans la vérité et la sincérité», a-t-il ajouté.