[Maraboutage (2/3)] Serigne Makhtar “Borom Bidew Bi” : « On m’a sollicité pour que je mette fin à la vie d’une personne »

L’entretien que le charlatan, Serigne Makhtar Borom Bidew a accordé à Seneweb est révélateur du manque d’humanisme ; de la banalisation de la crainte révérencielle envers notre Créateur. Sinon comment comprendre qu’une personne sollicite les pouvoirs d’un marabout pour mettre fin à la vie d’une personne.





Est-ce que le maraboutage existe réellement ?





On peut bel et bien marabouter une personne. Au Sénégal, il y a des personnes qui, tout au long de leur vie, ont été victimes de ces pratiques. Et, c’est à cause du maraboutage qu’elles sont décédées. Au vrai sens du terme, le maraboutage est le fait d’ensorceler une personne ou de lui jeter un sort en faisant recours à des marabouts. Cependant, il existe différentes méthodes qui sont utilisées pour faire le mysticisme contre un être humain.





Justement, quelles sont les différentes méthodes qui existent ?





Il y a plusieurs méthodes parmi lesquelles celle qu'on appelle « coworte ». En général, ce sont les « lakekat » qui le font pour porter malheur à un individu pour qu’elle ne se relève plus.





La victime perd l’usage de ses membres, elle a des contractions, des maux de tête, dépression etc...Il y a aussi des cas où l’on maraboute quelqu’un pour qu’il fasse un accident, ou le rendre fou etc…





Le maraboutage a toujours existé. Autrement dit, solliciter les services d’un marabout pour pourrir la vie d’un individu n’est pas un fait qui date d’hier. On sollicite les services des marabouts soit pour maudire une personne, la sacrifier en faisant recours aux fétiches entre autres.





Est-ce que vous rencontrez ou vous recevez des personnes victimes de mysticisme ?





Bien sûr ! Il y’en a beaucoup surtout dans ce pays où le maraboutage a pris de l’ampleur. De ce fait, nous sommes en contact avec beaucoup de personnes qui sont victimes de mauvais sort. J’ai reçu plusieurs fois en consultation, des personnes qui ont été maraboutées. Ces genres font recours à ces pratiques pour déstabiliser un couple notamment pour créer une brouille entre l’époux et l’épouse entre une maman et sa fille ou encore dans le milieu professionnel où il y a une guerre de positionnement.





A vous entendre parler, Serigne Makhtar borom bidew bi, est un marabout qui soigne les gens qui sont atteints mystiquement. Est-ce que vous pratiquez l’inverse ?





C’est vrai que nous sommes confrontés à ces cas. On peut par exemple prendre l’exemple du médecin qui reçoit n’importe quel patient. C’est pareil pour nous. Parfois, nous accueillons une personne qui sollicite cette aide. Certains nous demandent de marabouter une personne afin que cette dernière ne retrouve ses esprits. Une autorité très connue du public est venue une fois chez-moi pour me demander de lancer une « coworte » à une personne. En somme 5 personnes sur 10 qui viennent solliciter nos services; c’est pour détruire d’autres personnes.





Le Sénégal fait partie des pays où l’on fait plus recours aux fétiches et la moitié de ces fétiches sont très mauvais.





Pouvez-vous me faire quelques confidences sur ces pratiques ?





De nos jours, les personnes sont très animées par la jalousie, le manque de confiance en soi, la recherche de privilèges et la guerre des postes. Tout cela pousse des personnes à solliciter les marabouts. J’ai eu un client qui m’a demandé rendre folle une personne ou carrément mettre de fin à ses jours. J’ai tous les outils et le savoir pour le faire. Mais je ne le fais pas. Par contre, la personne qui m’a mis en rapport avec elle, n’était pas au courant de toutes ces manigances.