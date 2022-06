Serigne Moustapha Sy aux leaders de Yewwi : «Je gère votre arsenal mystique. N’ayez peur de rien»

Le responsable moral des Moustachidines, Serigne Moustapha Sy, a haussé le ton contre le Président Macky Sall et son régime.



En effet, rapporte le quotidien L'Observateur, profitant de la cérémonie d’hommage qui lui a été dédiée, ce samedi, le marabout a encouragé les leaders de Yewwi Askan Wi (YAW).



«Ce combat que mène la coalition Yaw va profiter aux populations si l’objectif est atteint. C’est pourquoi j’encourage les leaders qui le dirigent, notamment Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Ahmed Aidara, Déthié Fall, Khalifa Sall et autres. Barthélémy Dias doit avoir beaucoup de courage. Il est en train de subir ce que son mentor Khalifa Sall a subi récemment. Ne baissez pas les bras jusqu’en 2024. Ne minimisez rien venant du pouvoir», a-t-il lancé.



Le président d’honneur du Pur de marteler : «Le moment venu, je vais réagir à ma manière. Continuez votre combat, je suis à vos côtés. Ce combat nous préoccupe tous. Je gère votre arsenal mystique. N’ayez peur de rien».



Et d'enchaîner : "Faites votre travail et je vais m’occuper du reste. Qu’il sache que je n’ai pas encore déroulé mon combat. Le régime saura bientôt qui je suis. Les législatives sont le début de la fin pour Macky Sall».



Pour les manifestations non-autorisées, Serigne Moustapha Sy promet de descendre dans la rue, la prochaine fois pour, dit-il, «faire face à ce régime».