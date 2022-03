[Photos-Vidéo] Servir sa cité autrement : Mamadou Diagne Sy Mbengue lance « Tivaouane ba Faaw »

Servir sa cité autrement : Mamadou Diagne Sy Mbengue lance « Tivaouane ba Faaw »

C'est un lot de matériel destiné aux populations Tivaouane en général mais surtout aux jeunes et femmes de la cité sainte, qui a été réceptionné. Le mouvement "Tivaouane ba faaw" ((TBF) se lance ainsi, en grand pompe.





L'ancien maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Mbengue entend faire de ce mouvement un levier économique et une pépinière d'emplois. "Tivaouane ba faaw" s'inscrit également dans une dynamique d'instaurer des modèles de citoyen. L'adhésion demande un investissement personnel et symbolique. Selon Mamadou Diagne Sy Mbengue, DG de la Sn Hlm, "dans le moyen terme, les jeunes et femmes bénéficiaires du matériel vont être formés dans divers métiers. Mais avant, un plan stratégique de développement de "Tivaouane ba faaw" sera ficelé.





L'association dispose déjà de 10 motos et scooters; un podium et 03 tentes ; une sonorisation, 80 matelas, un groupe électrogène; une 5008; une Pick-up, 04 congélateurs et un moulin.





Saisissant l'occasion, l'ancien maire a tenu à réaffirmer son ancrage dans le BBY et dans l'APR et sa fidélité "non négociable" au Président Macky Sall.