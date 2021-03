Sexe, drogue, chantage : Ses vidéos obscènes diffusées sur Whatsapp, il accuse son fils et son ex chauffeur

"Depuis que je suis au Sénégal, Papp cherche à me nuire. Ils ont dérobé mon ordinateur portable pour prendre mes images privées. J'ai offert un ordinateur portable à mon fils en lui disant de tout effacer. Mais il a utilisé mes données en les donnant à mes pires ennemis''.Ce sont les mots de A. B. Laermans qui a traîné en justice son fils D. Alex, ses deux amis devenus ses pires ennemis et son ex chauffeur P. Sow.Durant six heures d'horloge, le président de séance du tribunal de grande instance de Mbour a essayé de démêler cette affaire d'association de malfaiteurs, de collecte de données personnelles.D. Alex, fils du plaignant a battu en brèche les accusations de celui qu'il appelle son "géniteur"."Même s'il y avait ses images obscènes, je ne les aurai jamais divulgué C'est pas moi qui ai diffusé ces vidéos. J'ai été ajouté dans un groupe Whatsapp et c'est là où j'ai vu ses vidéos", s'est lavé à grande eau D. Alex.Des contestations reprises par O. B. et F. F. P. Tous les deux expliquent avoir reçu la vidéo une première fois via un lien Facebook puis d'un groupe Whatsapp.En effet, Laermans aime se filmer quand il entretient des relations sexuelles. Sur les vidéos, ils utilisent une poudre blanche. C'est pourquoi Fr. Papp, propriétaire de l'hôtel où Laermans se filmait avec la poudre avait interpellé la police.Laermans de demander si F. Papp avait des super facultés pour savoir si la poudre était réellement de la drogue.Mais la quantité qu'il détenait laisse croire que la poudre c'est de la drogue.Les trois présumés coupables ont comparu libres. Ils avaient bénéficié d'une liberté provisoire.Laermans a voulu alors avoir coûte que coûte un coupable. Il s'est tourné vers son chauffeur P. Sow qu'il a licencié depuis 2019.Venu avec un armada de témoins, Laermans explique que son ex chauffeur a voulu se faire maintenir à son poste en le faisant chanter.A la barre, Kh. Ndao, M. Diarra et Mamy diront avoir discuté avec P. Sow, un jour. Selon elles, P. Sow avait dit détenir des données à caractère pornographique de Laermans. Et qu'il allait le divulguer.Kh. Ndao explique avoir entretenu des relations sexuelles avec P. Sow afin que ce dernier ne diffuse pas les vidéos. D'ailleurs elle doutait que ses propres images soient parmi les enregistrements.Les avocats de Laermans, Mes Sylla et Ndiaye ont réclamé des dommages et intérêts mirobolants, soit 150 millions pour la femme de Laermans K. Camara et 150 millions pour leur fille. Car selon les robes noires, la femme de Laermans et sa fille ont subi un choc émotionnel incommensurable.Mais pour l'avocat de P. Sow, Me Kane, Laermans ne devrait pas être choqué de retrouver ses vidéos dans la rue."Cet homme se filme lui-même et dans toutes ses machines et portable ils laissent ses vidéos intimes. Après il s'offusque de les retrouver dans la rue. Mon client n'a partagé aucune vidéo. Il n'y a aucun lien entre mon client et ces vidéos. Laermans s'est entouré d'un harem qu'il utilise comme témoins, il est dans un monde de débauche", s'est offusqué Me Kane.Pour son confrère, Me Fall : "Le fait d'avoir transféré ne fait pas d'eux les auteurs de la diffusion de ces vidéos. Combien de fois dans la journée recevons-nous des vidéos via Whatsap ? ".Par ailleurs Me Kane a formulé une demande de liberté provisoire pour son client. Demande qui lui a été accordée. Le verdict est renvoyé pour la semaine prochaine.Au sortir de la salle d'audience, les filles qui accompagnaient Laermans comme témoins ont abreuvé des insanités à D. Alex, O. B., F. Papp.Elles ont installé un sacré bordel dans la cour du tribunal.