Sicap Liberté : Un comité d’initiative contre la Dégradation de l’environnement et du cadre de vie

Les habitants de Sicap Liberté 4 veulent changer le visage de leur quartier et au-delà. Lors d’une réunion initiée par le comité d’initiative pour la tenue des Assises des Sicap Liberté en présence des représentants des Liberté 1 à 6 Extension, ses membres « ont unanimement fait le constat du niveau inacceptable de dégradation de l’environnement et du cadre de vie des Sicap Liberté ».





Tout en se félicitant de l’existence d’initiatives isolées de nombreuses bonnes volonté, le comité, dans un communiqué de presse reçu, « a estimé qu’il est temps que toutes les filles et fils des Sicap Liberté prennent leur destin en main, en mettant en place une plateforme commune de réflexion et d’action autour de ce qui nous rassemble et nous unis, à savoir les Sicap Liberté ».





Ainsi, il a été retenu, au sortir de la réunion, de mener une première activité consistant à faire un diagnostic sans complaisance de la situation actuelle par l’organisation des Assises des Sicap Liberté. Pour ce faire, un comité d’initiative élargi devra se tenir le samedi 06 novembre 2021 pour arrêter les modalités de la tenue de cette importante activité, ainsi que de la mise en place de la dite plateforme. A cet effet, un appel sera lancé à toutes les forces vives des Sicap Liberté de 1 à 6 Extention, quel que soit leur bord ou sensibilité , informent Sémou Ndour et Cie.