Signature de convention: Les chambres de commerce de Dakar et Ziguinchor unissent leurs forces

Les chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) et de Ziguinchor (Cciaz) on décidé d’unir leurs forces. Ce partenariat gagnant-gagnant a été matérialisé par la signature, à la fin de la semaine dernière, d’une convention.







Pour le président de la chambre de commerce de la région sud, Pascal Ehemba: « Ziguinchor a besoin d’accompagnement. Et l’accompagnement économique c’est le rôle d’une chambre de commerce. On a besoin de l’expérience de la chambre de commerce de Dakar ».





Pour sa part, la chambre de commerce de Dakar, représentée par son président, Abdoulaye Sow se dit prête à mettre toute son « expérience » et ses « potentialités »à la disposition de celle de Ziguinchor.





Les deux institutions souhaitent, à travers cette démarche, créer un cadre pour un meilleur épanouissement des acteurs économiques. Ceci pour une exploitation maximale des opportunités qu’offre la région Sud du pays.