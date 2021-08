Sit-in des agents du ministère de l’Elevage : Ils exigent un redressement salarial et l’amélioration des conditions de travail

Un mouvement d’humeur a été observé au niveau du ministère de l'Elevage. Les agents de l’élevage de toutes les régions du Sénégal se sont donné rendez-vous, ce mardi 31 août 2021, aux sphères de Diamniadio. Ils dénoncent l’inégalité au niveau de la masse salariale, mais également leurs conditions de travail. Ces agents, du docteur vétérinaire au planton, sont en colère. Ils ont transmis un mémorandum à leur ministre de tutelle (Aly Saleh Diop) tout en lui donnant un ultimatum d’un mois afin qu’il règle leurs problèmes.



Porte-parole du jour, El Hadj Malick Ndiaye, agent technique au ministère de l'Elevage, s’explique : «Tous les corps ont pris la parole. Il nous a tous écoutés et chacun a décliné son problème. Ce que nous voulons, c’est le redressement de la masse salariale et l’indice du salaire particulier. Nos principales doléances sont 'nos motos et notre carburant'», lance-t-il.



«D’ici un mois, si rien n’est réglé, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons fermer toutes les structures de l'élevage. Nous allons paralyser tout le système. Il faut que les choses changent. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour résoudre ce problème. Il y aura un comité de suivi qui va commencer aujourd’hui à 18 h», prévient le porte-parole du jour face à la presse.