Situation très tendue au Sénégal: La Cedeao réagit

La Cedeao est très préoccupée par la situation très tendue au Sénégal, théâtre de manifestations et d’une répression violente depuis trois jours. En effet, la commission de la Cedeao dit suivre « avec attention l’évolution de la situation au Sénégal et condamne les violences survenues dans plusieurs villes du pays qui ont entraîné des morts, des blessés et des destructions de biens ».Face à ce tableau très sombre, « la commission de la Cedeao appelle les parties à la retenue et au calme ». Elle invite, également, « les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser les tensions et garantir les libertés de manifester pacifiquement, conformément aux lois en vigueur ».