Sketch Ndogu / Covid-19 : Le CNRA met en garde contre les dérives

Le contenu des Sketchs Ndogu pendant le ramadan au Sénégal préoccupe beaucoup le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) notamment, en cette période de Covid-19.C’est pourquoi, à quelques jours de ce mois béni, il a pondu un communiqué pour exhorter les éditeurs audiovisuels à «plus de vigilance sur la sensibilité» de ce contexte (pandémie et Ramadan).«Le CNRA attirant l’attention des éditeurs sur le respect dû à toutes les composantes de la nation, invite les éditeurs à davantage de vigilance dans le choix des programmes à diffuser», lit-on dans les colonnes du document. Et «c’est dans le même esprit que le CNRA met en garde contre la diffusion de contenus susceptibles d’annihiler ou de contrecarrer les efforts nationaux de lutte pour l'éradication de la maladie».Le texte signale par ailleurs qu’«il est tout autant vivement recommandé aux télévisions et radios d'éviter tout ce qui ressemblerait à de la stigmatisation de victimes du Coronavirus. Ni les personnes, ni leurs zones de résidence ne doivent être exposées d'une manière à les culpabiliser».