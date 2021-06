SLBC et son président s'inclinent devant la mémoire des disparus de Leral

"Je voudrais en mon nom et en celui du Saint-Louis Basket Club, présenter mes vives condoléances à Dame Dieng, Président Directeur Général du Groupe Leral et à l'ensemble du personnel", a déclaré M. Baba Tandian.





L'actuel président de Saint-Louis Basket Club, Baba Tandian se dit d'autant plus abattu et peiné, que l'un des disparus, était venu dans sa maison avec une équipe de Leral, conduite par Mme Lalia, pour une interview sur le basket.





"Après l'émission, nous avions sympathisé et beaucoup discuté. Et, à la diffusion de l'émission, je n'ai pas hésité à les rappeler à nouveau, le défunt Abou Mamadou Sy et son équipe pour les féliciter de leur professionnalisme dans la réalisation et le montage de l'émission", se rappelle-t-il, du défunt et de son équipe.





Tellement que, insiste-t-il, c'était très bien fait. Ils ont été très professionnels.





Partis à jamais, Baba Tandian et son club s'inclinent sur leurs dépouilles et souhaitent que la terre leur soit légère. Que Dieu les accueille dans son paradis.