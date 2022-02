Slim Khalbous, Recteur de l’Auf: ‘’Il y a décalage extraordinaire entre ce qu’on enseigne et ce que demande le marché de l’emploi’’

Slim Khalbous sur le chômage des jeunes en Afrique

Si le chômage des jeunes est, sans doute, l'un des problèmes majeurs des autorités africaines, le problème de l’employabilité est un facteur qui accentue ce phénomène qui ne cesse de s'accroître. Et selon, Slim Khalbous, Recteur de l’Agence universitaire africaine, le système de nos facultés a contribué à ce problème de qualification.





‘’Aujourd’hui 60% des chômeurs sont des jeunes de moins de 35 ans. Cela laisse à réfléchir. Parmi ceux qui ont eu un emploi, un sur deux des employés ne travaille pas dans ses qualifications de ses diplômes de sa formation’’, informe Slim Khalbous qui procédait, ce vendredi, au lancement du Centre d’employabilité francophone (CEF).





Pour le patron de l’AUF, ‘’il y a un décalage considérable entre ce qu’on enseigne à l’université et ce que demandent le monde économique et le marché de l’emploi. C’est probablement l’un des plus grands défis des universités d’aujourd’hui.’’









C’est pour régler ces manquements, que trois CEF ont été créés au Sénégal (Dakar, Thiès et Ziguinchor). Les CEF constituent un des projets phares de la stratégie 2021-2025 de l’AUF en faveur des étudiants et jeunes diplômés issus de ses 1000 établissements membres.





Ces centres visent à soutenir l’employabilité et à promouvoir l’entrepreneuriat. Ils offrent des services articulés autour de 4 pôles : conseil et tutorat emploi, formations complémentaires, certifications professionnelles et pré-incubation entrepreneuriale.