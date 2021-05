[En images] Social à Touba: Le ministre-conseiller Cheikh Abdou Bally soulage 900 familles

Ce sont 900 familles issues de différentes localités de Touba qui ont été appuyées hier en denrées alimentaires à l'occasion d'une journée de solidarité. L'œuvre est du ministre-conseiller Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma qui a perpétué la tradition ce samedi en présence de la majorité des leaders de la mouvance présidentielle de la cité religieuse.





Le responsable de l'Alliance pour la République a offert 30 tonnes de riz, 02 tonnes de sucre et près de 05 tonnes de pâtes alimentaires à différentes couches sociales. Cheikh Abdou Bally avait prévu de venir aux chevets de 500 familles mais finalement il a ciblé 900 parmi elles, des leaders politiques locaux de la mouvance présidentielle, des familles religieuses, ses proches voisins, des daaras et autres personnes nécessiteuses.





Le geste noble du chef religieux et politique est vivement salué par ses camarades de la coalition présidentielle ainsi que les bénéficiaires. Le coordonnateur du parti Rewmi à Touba se dit très satisfait d'avoir un leader comme Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma dans leur coalition. Mafary Ndiaye a aussi annoncé la "mort" de l'opposition dans le département de Mbacké.





" Je suis venu ici avec une forte délégation du Rewmi. Et c'est notre devoir de promouvoir l'entente entre président Macky Sall et le président Idrissa Seck. Le geste de Serigne Cheikh Abdou Bally est très noble. Les populations ont besoin de ces denrées alimentaires pendant ce mois béni. Vous avez compris le sens de la politique à savoir l'art de gérer la cité ", magnifie le chef de la délégation du parti Rewmi, non sans solliciter des postes de responsabilité en faveur de cadres locaux.





Abondant dans le même sens, le député Abdou Lahad Seck Sadaga précisera que Touba a besoin d'un leader politique comme Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma. Selon lui, le ministre-conseiller partage toujours ses largesses avec les populations ainsi que les autres responsables locaux sans distinction. A l'occasion de la cérémonie de remise des kits alimentaires aux ayants-droit, le parlementaire Sadaga a pris l'engagement de se ranger derrière Cheikh Abdou Bally pour le soutenir dans son travail à Touba.





" Nous (leaders locaux) devons taire nos divergences pour réunir toutes nos forces autour de Cheikh Abdou, chef de file de nos cadres. Nous devrons plaider auprès du président Macky Sall pour qu'il vous nomme à la tête d'un ministère ou d'une grande direction nationale dans l'intérêt de Touba ", a-t-il invité à ses camarades de l'Apr.