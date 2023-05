Sonatel Academy célèbre sa 4ème promotion de formation aux métiers du Numérique

Sonatel célèbre la 4ème promotion de diplômés de la première école de codage gratuite d’Afrique de l’Ouest, Sonatel Academy, dont le parrain est cette année M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, Directeur Général de Gaindé 2000.





La cérémonie de remise des diplômes est placée sous la présidence du Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, M. Moussa Bocar Thiam. Elle aura lieu le Vendredi 19 Mai 2023 dans le cadre de la Semaine du Numérique. Sonatel Academy récompense cette année 130 récipiendaires répartis sur 4 cursus de formation regroupant des filières de base et la Promotion « Hackeuse » (assistante digitale).





La Promotion Ibrahima Nour Eddine DIAGNE rassemble 59 diplômés spécialisés en Développement web/mobile, 20 en Développement Data et 29 en Référent Digital. La promotion Hackeuse compte 22 « Digital Assistants » qui sont formées et récompensées cette année pour la promotion du genre féminin. La particularité de cette cohorte est qu’elle est composée uniquement de filles avec un background particulier (déscolarisées pour la plupart, notamment). Dans ces métiers du numérique, autrefois faiblement intégrés par les femmes, les filles se sont distinguées par un taux de réussite de 100% contre 95% chez les garçons.





La formation de la 4ième Promotion a été co-financée par Sonatel et la Coopération luxembourgeoise à travers son programme d’appui à la formation professionnelle et technique SEN/032. Dans le cadre de ce programme, une convention tripartite a été signée entre Sonatel, la Direction de la formation professionnelle et technique du Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion et l’Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement (LuxDev) pour la formation de 200 jeunes. Ce financement du Grand-Duché de Luxembourg s’inscrit dans son objectif plus large de développement de l’offre de formation digitale et de l’insertion des jeunes.





Ces apprenants ont été formés dans les locaux de Orange Digital Center. Au total, près de 4 400 heures de cours en compétences techniques fondamentales ont été requises et 350 heures en séances de développement des capacités psychologiques.





Depuis le lancement de Orange Digital Center (ODC), plus de 13.500 bénéficiaires y ont été accompagnés dont 3 000 ont pu bénéficier d’une formation certifiante ou de renforcement de capacités à Sonatel Academy ou dans les « ODC Club » à l’Université Gaston Berger de Saint Louis et à l’Université Alioune Diop de Bambey.





La collaboration avec Simplon, Amazon Web services ou la Coopération allemande GIZ, confirme l’intérêt du modèle Sonatel Academy. La présence d’acteurs majeurs dans le Comité pédagogique de l’école confère également à ce centre son caractère moderne et ouvert aux réalités de l’écosystème numérique. On y compte notamment la Direction des examens et Concours professionnels et Certifications du Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Ecole Supérieure multinationale des télécommunications, l’Organisation des Professionnels des TIC (OPTIC), l’Association Sénégalaise des chercheurs en informatique et Teranga Tech.





Sonatel, à travers cet accompagnement à la formation des jeunes, renouvelle son ambition d’être l’acteur majeur de l’inclusion numérique et sociale des populations, par le développement des compétences numériques en vue de favoriser l’employabilité et de susciter l’entreprenariat. Sonatel Academy contribue à l’employabilité des jeunes par une formation numérique adéquate et un accompagnement à l’insertion.





Sonatel Academy garantit une formation 100% gratuite et de qualité dispensée par une équipe pluridisciplinaire, une restauration subventionnée à 100% et un ordinateur portable mis à disposition. Elle se distingue par l’accompagnement personnalisé qu’elle propose à ses apprenants, allant de leur projet professionnel à leur insertion dans le tissu économique.