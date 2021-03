Sonko placé sous Contrôle judiciaire : Le Cudis demande au M2D de lever son mot d’ordre

Le cadre unitaire de l’islam au Sénégal (Cudis) « demande instamment au Mouvement de défense de la démocratie (M2D) de lever son mot d’ordre de manifestation cet après-midi. En effet, le M2D a décidé de maintenir ses manifestations malgré le placement de Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire, ce matin.Le Cudis invite les membres du M2D à contribuer à leur tour « à la désescalade et ne pas prendre la responsabilité de débordements possibles ».Il invite également le M2D « à une rencontre le plus rapidement possible pour ouvrir des opportunités de renouer les fils du dialogue politique et entre toutes les composantes de la nation pour une paix durable et le retour à l’harmonie légendaire qui a toujours marqué le Sénégal ».