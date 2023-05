Cour suprême : Ousmane Sonko a tranché

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, disposait d’un délai de six jours après avoir été déclaré coupable de diffamation et d’injures publiques et écopé d’une peine de six mois assorti du sursis, et 200 millions F CFA à payer au plaignant, le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Un verdict qui rend le maire de Ziguinchor et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle inéligible.