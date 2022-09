Sonko : Une zone de non-droit

Les inquiétudes de Me Ndeye Fatou Touré, avocate de la fille qui accuse Sitor De viol, sont légitimes. Me Touré s’inquiet de la diligence et de la rapidité du traitement de ce dossier par la justice qui ne nous a pas habitués une une telle rapidité. En deux semaines Sitor Ndour a envoyé en prison et entendu dans le fond en mois d’un mois. Ce fut la même chose pour Cheikh Yerim Seck. Un mois pour Sitor Ndour et Cheikh Yerim et 18 mois pour Sonko. Selon que vous soyez puissant politiquement ou pas la justice prendra le peage comme dans le cas de Sitor Ndour ou selon que vous soyez la fille d’un magistrat comme pour Yerim Seck et la « nationale » dans le cas de Adji Sarr. Le temps que la justice a mis dans l’affaire Sonko montre que de fait Sonko est devenu un zone de non droit. Une zone de non droit qui défie les magistrats et les lois en appelant à l’insurrection, stigmatise l’armée et qui est prêt à mettre le feu à sang pour ne répondre à la justice. Si la justice ne relève pas le défi Sonko, elle perdra toute crédibilité.