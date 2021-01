SOS pour sauver le bachelier Mbaye Diouf, atteint de...

Le bachelier était promis à un bel avenir. Après le sésame obtenu au lycée de Khombole (14 kilomètres de Ndiéyéne Sirakh son village natal), il est orienté au département anglais de l’université Gaston Berger de Saint-Louis dès la publication des premières listes. Conscient de ce qui l'attendait, il part à Dakar faire quelques business pour pouvoir d'acquitter de ses frais d’inscription. C’est là que tout a basculé. « Mbaye Diouf est âgée de 27 ans, il a eu son bac en 2013, il était parti à Dakar chez son grand frère pour avoir de quoi s’inscrire à l’Université. C’est entre-temps qu’il a été victime d’une maladie qu’on appelle méningite. Il a ainsi été évacué à l’hôpital le Dantec de Dakar. Lorsqu’il est sorti de l’hôpital, il a eu des séquelles. Mbaye n’arrive plus à entendre. Nous communiquons avec lui à travers des gestes, des messages, sinon il faut écrire sur du papier », raconte son oncle paternel.Ce dernier poursuit en listant les démarches qui sont jusque-là faites pour le tirer d’affaire.Il lance un appel : « Nous avons sollicité pas mal de personnes mais en vain. Seulement, la première dame Marième Faye Sall a réagi à hauteur 1.500.000 FCFA et puis 1.000.000 FCFA. Ses camarades ainsi que toute la population de Ndiéyéne Sirakh ont collecté 500.000 FCFA. En tout, nous avons 3.000.000 FCFA et Mbaye a besoin de 40 millions pour subir l’opération. D’après le médecin, il doit être évacué le plus rapidement possible. Nous lançons un appel au président de la République Macky Sall ainsi qu'aux autres autorités de venir sauver Mbaye Diouf, orphelin de père et de mère ».