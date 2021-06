Soulèvement populaire du 23 juin : La « guerre » des rassemblements, 10 ans après

Le top départ est lancé pour gagner le pari de la mobilisation et la bataille de l'opinion. En ce jour anniversaire du retrait du projet de loi sur le ticket présidentiel en 2011, deux grandes entités politiques s’affrontent sur le plan médiatique et revendiquent, chacune, la paternité voire l'héritage du Mouvement du 23 juin (M23).



Pour l’avocat Me El Hadji Diouf, acteur du 23 juin, le M2D (Mouvement pour la défense de la démocratie) nouvellement créé en mars dernier pour aller au front contre l’arrestation du député et chef de l’opposition Ousmane Sonko, n’a rien à voir avec le mouvement à l’origine du soulèvement populaire qui a fait chanceler le pouvoir d’Abdoulaye Wade en 2011, suivi de son départ du pouvoir moins d’un an après.



Ainsi, l’avocat et politicien a annoncé un grand rassemblement, demain à la Place de la Nation pour célébrer le 10e anniversaire de la naissance de ce mouvement dont ont fait partie, à côté de la société civile, les figures les plus emblématiques de l’opposition à Abdoulaye Wade, aujourd’hui au pouvoir avec Macky Sall pour la plupart.



Pour les membres de Pastef et membres du M2D qui se sont donné rendez-vous à Grand-Yoff ce 23 juin, le M23, c’est avant tout, un esprit. Et à les en croire, les revendications qui ont donné naissance à ce mouvement de contestation populaire sont aujourd’hui plus que jamais une réalité.