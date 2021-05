Soustraction de Niacourab et Darou Thioub de la commune de Jaxaay : Les populations disent non au projet et exigent le départ de Oumar Guèye

Ils étaient très nombreux, ce mardi 11 mai 2021, à la place publique de Niacourab. Ils, ce sont les Imams, les délégués, les jeunes et les femmes dudit quartier. Et le motif de leur rassemblement n’est rien d’autre que de rejeter le projet de redécoupage administratif qui, selon eux, vise à soustraire de la commune de Jaxaay les quartiers Niacourab et Darou Thioub pour les reloger respectivement aux communes de Tivaouane peulh et Sangalkam.





En effet, selon ces habitants de Niacourab, le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, Oumar Guèye, par ailleurs, maire de Sangalkam, « ne veut qu'envoyer leur commune en Délégation spéciale ». Ce qu’ils n’accepteront jamais. Car, disent-ils, « Il risque, malheureusement, de leur faire encore vivre le syndrome Malick Ba, ce jeune père de famille tombé à Sangalkam lors des manifestations pour rejeter le découpage de 2011, sous le régime du Président Abdoulaye Wade.





Ainsi, s'adressant au président de la République, Macky Sall, ils disent : « Nous sommes tous du parti Apr (Alliance pour la république : Ndlr). Choisissez entre le ministre Oumar Guèye et nous ».





Et pour éviter cette situation, ces populations réclament tout simplement la tête du ministre Oumar Guèye. « D'ailleurs, nous demandons sa démission car, il risque de provoquer le vote-sanction dans notre commune », ont-ils lancé, tour à tour, au cours de la rencontre.