Soutien à la Palestine : Noo Lank appelle les Sénégalais à la marche de ce vendredi 21 mai

"L'Etat du Sénégal doit fermement condamner l'agression israélienne et envisager de fermer l'ambassade de ce pays en guise de protestation". L'invitation est du collectif Noo Lank qui réagit ainsi à la vague des violences déclenchées par l'État hébreux contre les Palestiniens.





"Noo lank appelle les Sénégalais à se joindre à la marche prévue ce vendredi pour soutenir la Palestine, exiger la fin de l'agression israélienne et de son régime d'apartheid et d'occupation. Noo lank appelle à une manifestation des Sénégalais contre Israël, un État criminel doublé d'un régime d'apartheid, dont les bombardements de son armée contre des civils, sans aucune mesure, ni discrimination ni précaution exigées par les conventions internationales, sont des crimes contre l'humanité" souligne cette organisation dans une déclaration reçue.





Dénonçant l'occupation de la Palestine, elle appelle l'État du Sénégal à " plus de fermeté et de clarté dans sa position. Il doit fermement condamner l'agression israélienne et envisager de fermer l'ambassade de ce pays en guise de protestation. Le Sénégal qui se targue d'une position privilégiée dans la ummah, ne peut pas rester insensible et garder la tête baissée comme tant d'autres pays marqués par la peur de se voir sanctionnés".