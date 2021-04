SRE : Un projet pour la commercialisation et la valorisation des stocks présenté aux producteurs

Une mission de l'Organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt du Sénégal (Orsre) a sillonné pendant 15 jours les régions de Fatick, Kaolack, Ziguinchor, Sédio et Kolda pour présenter le projet Système de récépissé d’entrepôt. Ce programme vise la commercialisation et valorisation des stocks de producteurs sénégalais.Dans ce sens, des ateliers d'animations économiques ont été effectués dans les zones de productions pour présenter en détail les missions, objectifs et avantages du SRE. ‘’Ce Système de Récépissé d'entrepôt (SRE) est un outil innovant de financement à travers la valorisation des stocks. Désormais, le producteur détient sa propre garantie de financement, ce qui lui permet d'accéder aux établissements de crédit autant de fois qu'il dispose de stocks de produits’’, explique le nouveau DG de l’Orsre, Driss Junior Diallo.Cette mission a permis de visiter, d'inspecter des entrepôts et magasins qui vont faire l'objet d'agrément afin de pouvoir commencer les stockages et la délivrance de récépissés qui sont des titres de propriété acceptés par toutes les banques et mutuelles SFD partenaires de ce projet.Outre l'anacarde, des producteurs des spéculations comme l'arachide, les céréales, les produits de l'horticulture bénéficieront du mécanisme SRE.