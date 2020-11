Superstition : « Vendredi 13 », jour de malheur ou de chance ?

Cette année, le vendredi 13 a coïncidé avec le deuil national décrété au Sénégal par de jeunes activistes. Lequel est bien suivi sur les réseaux sociaux. Ce, en mémoire des jeunes qui sont décédés en mer en tentant de rallier l’Espagne. Même à Mbour un récital de Coran a eu lieu au quartier Téfess qui a payé le plus lourd tribut.





Ce jour a pour particularité d'être associé à une superstition : un jour de malheur pour certains ou de chance pour d'autres. Dans d'autres cultures, il reste anodin. C’est comme au Sénégal où plus de 90% de la population sont des musulmans et chaque vendredi est un jour de chance, de bonté et de prières.





La date du vendredi 13, qui ne s’est produite que deux fois en 2020, alimente toujours les fantasmes. En fait, il ne tombe en moyenne qu'une seule fois par an.





Plusieurs personnes développent même une phobie liée à cette date atypique, d'autres que pensent la chance est avec eux et s'empressent de jouer au loto, c’est le cas de beaucoup de Français.





Aux États-Unis et en Angleterre, le vendredi est le jour des pendus, c'est-à-dire des exécutions publiques, tandis qu'au moyen-âge, cette journée était la nuit des sorcières. Mieux, l'arrestation des Templiers a lieu le vendredi 13 octobre 1307, un malheur.





Donc soyez rassurés, car ce jour n’est pas un malheur pour tout le monde. Au Sénégal, il passe même inaperçu chez certains.









La peur du « Vendredi 13 » s’appelle la paraskevidékatriaphobie.