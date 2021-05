Supposée position contre les daaras : Ndèye Saly Diop Dieng assène ses vérités aux "politiciens encagoulés"

(Sokone, envoyé spécial) - C'est depuis Sokone (Kaolack) où elle s’est rendue, ce lundi 24 mai, dans le cadre de sa tournée économique dans les régions de Kaolack et Fatick, que la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a tenu à asséner ses quatre vérités aux détracteurs. Selon elle, ce sont uniquement des politiciens encagoulés qui soutiennent que le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement sont contre les daaras.





"On l'a dit tout à l'heure. Mon ministère, c'est le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Dans ce pays, il y a des gens que l'intérêt du Sénégal n'intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est leur propre personne et leur agenda pour prendre le pays", a-t-elle déclaré devant des maîtres coraniques et les membres de l'Association des Ndeyou daara de Sokone à qui elle a apporté un important lot de denrées alimentaires en guise de contribution aux nombreux efforts des maîtres coraniques pour nourrir leurs pensionnaires.





Elle ajoute : "Monsieur le président de la République, il a tellement de considération pour la religion, tellement de respect pour les acteurs de la religion. Aucun Président n'a fait ce qu'il est en train de faire. Considérer les chefs religieux, considérer les chefs coutumiers, considérer tout le Sénégal, considérer les populations. Ne laisser personne en rade. C'est cela qui justifie notre présence ici aujourd'hui. Donc, revenons à la raison. Celui qui a son agenda personnel n'a qu'à le dérouler. Celui qui fait de la politique encagoulée n'a qu'à le faire pour soi-même mais qu'il nous colle la paix. Nous nous sommes dans le travail pour le Sénégal ".