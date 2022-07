Tabaski 2022 : Cheikh Mahi Aliou Cissé a offert 450 moutons à des familles démunies

Cheikh Mahi Aliou Cissé a offert 450 moutons à des familles démunies

C’est sous une forte chaleur que de nombreux responsables de familles, à faibles revenus, avaient pris d’assaut le chemin de Fasse Kahone pour répondre à l'appel de Cheikh Mahi Aliou Cissé, porte-parole de Médina Baye Niasse.





Dans le souci de subvenir aux besoins de la Tabaski, Cheikh Mahi Aliou Cissé a encore porté assistance à de nombreux daaras et chefs de familles.





Appuyées par de nombreuses organisations telles que Gift of the Givers d’Afrique du Sud, Iddef de la Turquie et des bonnes volontés de Singapour et des États Unis, Cheikh Mahi Aliou Cissé a distribué, lors de la Tabaski 2022, 450 moutons, 250 chèvres et 310 bœufs.